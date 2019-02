Serie B, risultati e classifica: il Crotone strapazza il Palermo 3-0, il Cosenza vince 1-0 contro il Carpi [FOTO]

26 Febbraio 2019 23:01

Serie B, risultati e classifica, importante turno infrasettimanale: le squadre calabresi, Crotone e Cosenza, conquistano i tre punti contro Palermo e Carpi

Serie B, risultati e classifica- Importante turno infrasettimanale nel campionato di Serie B in questo mercoledì sera di fine febbraio. Nella prima partita successo per il Benevento (2-1 al Pescara). Nelle partite serali il Crotone strapazza il Palermo all’Ezio Scida: i calabresi si impongono per 3-0. Il Cosenza al Gigi Marulla supera il Carpi per 1-0. Il Lecce supera 2-0 il Verona mentre il Brescia conquista solo un punto contro il Padova, ultimo in classifica. Ottima prova della Salernitana contro la Cremonese (2-0).

RISULTATI:

Benevento- Pescara 2-1

Ascoli- Foggia 2-2

Cosenza- Carpi 1-0

Crotone- Palermo 3-0

Lecce- Verona 2-1

Padova- Brescia 1-1

Salernitana- Cremonese 2-0

CLASSIFICA

BRESCIA 47 BENEVENTO 43 PALERMO 42 PESCARA 41 LECCE 41 VERONA 39 SPEZIA 34 SALERNITANA 34 COSENZA 33 CITTADELLA 33 PERUGIA 32 ASCOLI 29 CREMONESE 27 VENEZIA 26 LIVORNO 23 FOGGIA 23 CROTONE 22 CARPI 21 PADOVA 19

