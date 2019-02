Prima notte a Messina per i 32 naufraghi della Sea Watch [FOTO]

1 Febbraio 2019 12:22

Prima notte a Messina per naufraghi della Sea Watch: all’hotspot di Bisconte 32 migranti adulti

Sono 32 in totale i naufraghi della Sea Watch ospiti a Messina presso l’hotspot di Bisconte. I naufraghi, sbarcati ieri al porto di Catania, dopo il lungo calvario in rada a Siracusa, sono arrivati in città a bordo di un pullman. Gli ospiti nella struttura di Bisconte sono tutti adulti e di nazionalità sub-sahariana. I migranti sono già stati sottoposti a visite mediche e alle procedure di identificazione. Tutti e 32 sono in buone condizioni di salute e hanno passato una notte tranquilla, sono accuditi dal personale della coop Badia Grande di Trapani e resteranno nella struttura fino a nuovo ordine. Al momento non è ancora stato stabilito quanto giorni resteranno nell’hotspot e in quali città europee o italiane verranno trasferiti. Il sindaco di Messina Cateno De Luca, in un’intervista rilasciata agli organi di stampa, ha dichiarato che “Messina non è una città adatta ad accoglierli e che auspica che la loro permanenza in città duri il meno possibile“.

