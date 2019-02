Mahmood vince Sanremo: “Sono 100% italiano”. Salvini: “Io avrei scelto Ultimo” [FOTO]

10 Febbraio 2019 10:31

Polemiche sui social per la vittoria di Mohamood al Festival di Sanremo. Salvini: “La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo”

È Mahmood il vincitore della 69ª edizione del Festival di Sanremo. La vittoria del giovane e talentuoso cantautore italiano-egiziano ha scatenato le polemiche del popolo dei social, vicepremier compreso. Matteo Salvini, mentre il neo vincitore era ancora sul palco per posare davanti ai fotografi, ha commentato il verdetto finale delle giurie con tweet: “Mahmood…….. mah….. La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite?“.

“Sono un ragazzo italiano, nato e cresciuto a Milano, da madre sarda e babbo egiziano. Sono italiano al cento per cento“- ha commentato Mahmood poi in sala stampa.

Di tutt’altro tono il commento sui social dell’ex compagna del Ministro, Elisa Isoardi: “Mahmood ha appena vinto il festival di Sanremo. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza“.

Amarezza e anche qualche polemica contro i giornalisti nelle parole di Ultimo, che contrariamente alle aspettative, è arrivato secondo. “Non ho mai avuto la pretesa di venire qui a Sanremo per vincere. Al contrario di voi che me l’avete tirata. Io mi sono grattato, ma non è servito a nulla”. “Voi avete solo una settimana per sentirvi importanti – ha aggiunto – e in quella dovete sempre ‘er cazzo…”. “Sono amareggiato, perché punto all’eccellente e non al buono”.

