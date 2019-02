Reggio Calabria, incendio a “Le Saline Resort”. La solidarietà di Cannizzaro: “azione vile e deprecabile” [FOTO]

4 Febbraio 2019 15:56

Reggio Calabria: distrutto con un incendio il nuovo ristorante Le “Saline Resort”. Cannizzaro: “azione vile e deprecabile di una mano ignobile che con la nostra regione non ha niente a che vedere”

“Azione vile e deprecabile di una mano ignobile che con la Calabria non ha niente a che vedere: solo queste parole per la catalogare l’attentato che ha colpito al cuore il Saline Resort. Una ferita inferta da ignoti malavitosi ai danni non solo di una persona, Pino Musarella, a cui va il mio personale fraterno abbraccio, ma di un’intera comunità, ancora una volta vittima della criminalità incontrollata da cui la nostra Terra non riesce a liberarsi. “Solidarietà indiscussa e vicinanza totale” non possono diventare frasi di rito davanti ad eventi del genere ormai continui, ricordando che proprio l’amico Pino non più tardi di due anni addietro aveva già ricevuto un simile trattamento, è ormai tempo che le parole lascino spazio alla reale difesa della legalità e della sicurezza delle nostre vite da parte delle istituzioni”, è quanto scrive in una nota l’On. Francesco Cannizzaro. “Una condanna ferma – prosegue- senza alcuna esitazione verso gli autori di un gesto vigliacco che colpisce una delle realtà imprenditoriali più sane ed attive della nostra città e del comprensorio ma che, conoscendo il carattere e l’onestà del titolare, non basterà a fermare la sua azione umana ed imprenditoriale a Reggio Calabria. Alle famiglie dei dipendenti ed a tutti coloro che in questa splendida struttura hanno passato momenti felici della loro vita, deve essere chiaro un concetto di cui ognuno di noi non dovrà fare più a meno: ‘ndrangheta, malavita, criminalità comune, noi non arretreremo di un solo passo, non chineremo il capo davanti a tanta barbarie sociale. Siamo pronti a ripartire e ricominciare daccapo tutte le volte che sarà necessario, ed a testa alta per difendere il nostro futuro e quello dei nostri cari perché, il fuoco della scorsa notte, per quanto devastante, ha bruciato degli oggetti, ma non lo spirito di Pino Musarella, della squadra di lavoratori che lo affiancano e dell’intera comunità reggina”, conclude.

Valuta questo articolo