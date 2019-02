A Roma la conferenza di presentazione per la modifica dell’art. 581 C.P. riguardo i “maltrattamenti e abusi sui minori” [FOTO]

15 Febbraio 2019 18:44

Tenutasi ieri, alla Camera dei Deputati, la conferenza promossa dall’Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica (AISPIS) riguardo i maltrattamenti e abusi sui minori, diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Si è tenuta ieri a Roma, presso la sala stampa della Camera dei Deputati, la conferenza di presentazione per la modifica dell’art. 581 C.P. riguardo i “maltrattamenti e abusi sui minori. Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Al dibattito hanno partecipato i parlamentari Lucio Malan (FI), Gianfranco Librandi (Pd), Valeria Fedeli (Pd), Gianfranco Di Sarno (M5S) , Serse Soverini (Misto), Michela Rostan (Leu) e Laura Corrotti (Lega). Un incontro dove si è tenuto un confronto politico bipartisan per contrastare un fenomeno su cui ancora c’è tanto da lavorare. Il convegno è stato promosso dall’AISPIS (Accademia Italiana delle Scienze di Polizia investigativa e Scientifica). A portare la voce dell’Accademia la Vicepresidente e criminologa Dott.ssa Antonella Cortese, il Segreteraio Generale e rinomato Investigatore Cav. Dott. Simone Aricò; il Vice Segretario Aispis ed esperto di sicurezza e cyber security Cav. Dott. Alberto Alessio Giuseppe Zizza; l’avvocato penalista Mariafranca Tripaldi, la giornalista e criminologa Francesca Beneduce, la psicologa Marina Bonifacio, la giornalista e presidente onorario dell’AISPIS Maria Antonietta Spadorcia, la psicologa e presidente della MPVI Virginia Ciaravolo. Presente anche il garante nazionale dei diritti delle persone detenute Mauro Palma, insieme al garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano.

