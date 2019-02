L’autore Riccardo Gazzaniga porta i campioni dello sport in Calabria

28 Febbraio 2019 21:15

Riccardo Gazzaniga sarà a in Calabria da venerdì 1 a domenica 3 marzo con tre incontri aperti al pubblico e uno a scuola

A 6 mesi dall’uscita in libreria l’ultimo libro dello scrittore Riccardo Gazzaniga, ha davvero “toccato le stelle”, come dice il titolo, con vendite sopra ogni aspettativa e richieste da ogni parte di Italia, tra scuole, librerie e rassegne letterarie, per presentazioni e incontri con l’autore. Sarà che i temi sono lo sport e il coraggio, sarà che la scrittura dell’autore tocca nel segno, conquistando i ragazzi ma anche gli adulti, sarà che le storie vere appassionano di più, ma sta di fatto che Abbiamo toccato le stelle ha subito conquistato critica e lettori. L’autore sarà a in Calabria da venerdì 1 a domenica 3 marzo con tre incontri aperti al pubblico e uno a scuola, presso il liceo classico Pitagora di Crotone. Nel dettaglio:

1 marzo alle 18 libreria Ubik Cosenza, via XXIV Maggio

2 marzo alle 17 libreria Ubik di Crotone, via Progresso 2

3 marzo alle 11 Sala Milione BPER via Gramsci 1/2 Crotone

