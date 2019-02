Reggio Calabria: tartaruga marina salvata al porto di Villa San Giovanni [FOTO]

14 Febbraio 2019 15:35

Reggio Calabria: recuperata una tartaruga marina che era in mare con grosse difficoltà

Ieri pomeriggio, 13 Febbraio 2019, all’interno del Porto di Villa San Giovanni, l’ormeggiatore di turno Pier Francesco Bellantoni ha recuperato una tartaruga marina in difficoltà che era rimasta impigliata con le zampe posteriori in un pezzo di plastica. L’esemplare è stato subito portato all’interno della sede operativa degli ormeggiatori ed è stato liberato dal materiale che impediva il nuoto. Successivamente l’ufficio Locale Marittimo ha contattato il centro recupero tartarughe di Brancaleone che la preso in consegna la tartaruga per le dovute cure.

