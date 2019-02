Reggio Calabria: il quintetto d’ottoni della Reale Accademica Filarmonica di Gerace incanta il pubblico di Castello Ruffo

24 Febbraio 2019 12:05

Reggio Calabria, successo per il concerto del quintetto d’ottoni della Reale Accademia Filarmonica di Gerace

Interessantissimo concerto tenuto dall’Ensamble musicale –quintetto di ottoni della Reale Accademia Filarmonica di Gerace ieri nella sala delle armi del castello Ruffo di Scilla.

Giuseppe Delfino – tromba, Lucia Gurrieri – corno, Cosimo Procopio – tuba, Diego Pelicanò – trombone e Giovanni Osso – tromba , hanno eseguito musiche di autori europei del periodo barocco: Clarke, Purcell, Handel, Bach. Un concerto di musica internazionale brocca dai grandi contenuti culturali. Tutti e cinque frequentano il Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria e sono iscritti alla Reale Accademia Filarmonica . Nonostante la loro giovane età hanno già una bella esperienza alle loro spalle essendosi esibiti in moltissime occasioni riscuotendo ovunque ampi consensi.

Giovani che fanno onore a questa terra, testimoni di cultura. Hanno scelto di fare parte della Reale Accademia Filarmonica di Gerace perché condividono appieno il progetto della valorizzazione della propria storia e delle proprie risorse culturali ed artistiche , nel comune intento di “cambiare rotta” nel senso di cercare di ridare dignità a questa terra rimuovendola dall’isolamento culturale anche attraverso la voce della musica. Da qui il titolo “Metànoia” che in greco significa “cambiamento”.

Il concerto rientra nel quadro del progetto cofinanziato dalla Regione Calabria per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria annualità 2018 , bando vinto dalla Reale Accademia Filarmonica di Gerace medaglia d’oro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, proprio con il progetto “Metànoia”. Nell’intervento di saluto il presidente Giacomo Oliva ha rivolto un vivo ringraziamento alla Commissione Prefettizia che in questo periodo segue il Comune di Scilla e in modo particolare un ringraziamento al commissario De Lucia con il quale ha avuto diretti contatti dimostrando grande sensibilità. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla Pro Loco di locale e allo staff del Comune che si è profuso nella riuscita del concerto con l’efficienza dei servizi logistici.

Le prossime tappe del quintetto saranno Gerace, Catanzaro, Vibo Valentia, Taverna, tutti centri di eccellenza della cultura calabrese.

