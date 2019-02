Reggio Calabria: Palazzo Zani “si apre” alla città, il prof. Ferrara incontra le Associazioni Culturali [FOTO e INTERVISTA]

25 Febbraio 2019 18:26

Reggio Calabria: un dinamico “polo culturale” al centro della città, dotato di sale per mostre ed esposizioni, è il progetto che il Dipartimento Digies dell’Università Mediterranea intende sviluppare assieme a tutti i soggetti interessati

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Massimiliano Ferrara, ha incontrato questo pomeriggio le Associazioni Culturali presso Palazzo Zani. Il Dipartimento, oltre a sviluppare i temi della ricerca e della didattica, intende contribuire in modo attivo alla crescita della società e del territorio, diventando punto d’incontro di Ordini Professionali, Associazioni Culturali, Scuole e di tutti i coloro che intendono condividerne il percorso. “Abbiamo voluto avviare questa piattaforma di collaborazione con le associazioni culturali- spiega il Direttore Massimiliano Ferrara- per aprire Palazzo Zani alla città, animandolo con iniziative di stampo culturale che amplieranno l’offerta formativa dell’Università e daranno alla città una nuova casa per ospitare gli eventi culturali del territorio”. Un dinamico “polo culturale” al centro della città, dotato di sale per mostre ed esposizioni, è il progetto che il Dipartimento Digies dell’Università Mediterranea intende sviluppare assieme a tutti i soggetti interessati. Nella riunione si è discusso di programmazione di attività culturali e del ruolo delle Associazioni a Reggio Calabria, con l’obiettivo di far crescere il proficuo rapporto con gli Enti e le Istituzioni culturali, attraverso convenzioni, accordi e progetti culturali, anche per lo sviluppo del patrimonio culturale ed archeologico. Nella prestigiosa sede di Palazzo Zani, recentemente ristrutturata, è localizzata la Biblioteca intitolata allo studioso reggino Rodolfo De Stefano, Filosofo del Diritto, docente universitario e pensatore coltissimo. Inoltre, sarà resa disponibile agli utenti una sala espositiva con un prezioso patrimonio librario.









