Pino Aprile a Reggio Calabria, il nuovo libro “L’Italia è finita” e l’intervista a StrettoWeb sul Lungomare: “il Nord sta continuando a rapinare il Sud in modo razzista. E Salvini…”

24 Febbraio 2019 22:07

“L’Italia è Finita”, il nuovo libro di Pino Aprile è stato presentato oggi a Reggio Calabria. Per l’occasione abbiamo intervistato il noto meridionalista sul “Chilometro più bello d’Italia”

È stato presentato questo pomeriggio presso la sala museo “Il ferroviere” della Stazione F.S. di Santa Caterina di Reggio Calabria il nuovo libro di Pino Aprile: “L’Italia è Finita, e forse è meglio così”. Ha introdotto l’incontro il prof Daniele Castrizio. Presente anche il Maestro Mimmo Cavallaro. Al termine dell’evento si è svolta la degustazione di prodotti del Sud: grazie ad una azienda siciliana, Fior di Pasta, a seguire, cocktail realizzato dalla Bottiglieria 2010 Pellarese, a base di succo al Melograno di Terre di Vasia, della Piana di Rosarno e, per finire, il gelato “Terrone”, un variegato di gusti meridionali, tra il latte di bufala campana, ciliegio della Puglia, Bergamotto di Reggio Calabria e pistacchio di Bronte di Sicilia realizzato per l’occasione, in edizione limitata, dalla Gelateria Cesare.

Sul Lungomare di Reggio Calabria, abbiamo intervistato il noto meridionalista:

