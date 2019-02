Reggio Calabria, incendio a “Le Saline Resort”. Morra: “atto vergognoso” [FOTO]

5 Febbraio 2019 21:26

Reggio Calabria, Morra: “l’incendio al resort Le Saline a Saline Joniche dimostra quanto la ‘Ndrangheta odia la Calabria. Esprimo solidarietà ai proprietari”

“L’incendio al resort Le Saline a Saline Joniche dimostra quanto la ‘Ndrangheta odia la Calabria. Esprimo solidarietà ai proprietari che con coraggio hanno diffuso le immagini dell’attacco incendiario e stanno resistendo e reagendo. Non dobbiamo lasciarli soli. Invece per i vermi che hanno ancora una volta distrutto un’attività lavorativa, un’economia del territorio dico che siete i nemici dell Calabria, il vero cancro di questa terra meravigliosa. Non posso definire altrimenti chi avvelena, uccide e distrugge continuamente per un personale arricchimento un intero territorio. La ‘Ndrangheta è povertà e asservimento, ma saranno fermati e consegnati alla giustizia, ancora una volta, fino alla loro definitiva sconfitta”. Lo dichiara Nicola Morra, presidente della Commissione Antimafia.

(AdnKronos)

