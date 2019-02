Reggio Calabria: in Prefettura riunione per discutere sugli ultimi eventi criminosi in città [FOTO E VIDEO]

5 Febbraio 2019 14:12

Reggio Calabria: incontro questa mattina per discutere sugli ultimi eventi criminosi in città

Si è svolta questa mattina presso la Prefettura di Reggio Calabria una riunione per discutere degli ultimi fatti criminosi che si stanno verificando in città. L’ultimo risale proprio a ieri e si riferisce all’incendio che ha distrutto la struttura del ristorante de “Le Saline Resort” nella notte tra domenica e lunedì. La moderna struttura ricettiva che sempre più sta diventando un punto di riferimento attrattivo per l’hinterland reggino era in fase di ristrutturazione e avrebbe dovuto aprire a breve in vista dell’arrivo della bella stagione ormai alle porte.

All’incontro hanno partecipato il comandante dei Carabinieri, il questore, il comandante della Guardia di Finanza e il prefetto Michele di Bari che esprime la vicinanza dello Stato e dichiara che l’attività investigativa sta procedendo in maniera intensa e che la rete di sicurezza attorno agli esercizi commerciali, si sta rafforzando.

