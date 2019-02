Reggio Calabria, emergenza rifiuti: incendio di spazzatura rischia di diventare tragedia per una bombola di acetilene, area interdetta fino a domani sera [FOTO, INFO e DETTAGLI]

19 Febbraio 2019 11:19

Reggio Calabria: incendio di spazzatura verificatosi nei pressi del campo di calcio del rione Ciccarello

La sala operativa dei Vigili del Fuoco, alle ore 22,00 è stata allertata per un incendio di spazzatura verificatosi nei pressi del campo di calcio del rione Ciccarello a Reggio Calabria. Durante lo spegnimento i Vigili intervenuti hanno notato la presenza di una bombola di acetilene anch’essa interessata dalle fiamme. Vista le pericolosità delle bombole da acetilene quando coinvolte in incendio, i Vigili hanno provveduto a raffreddarla per evitarne lo scoppio. Successivamente, con l’ausilio di una termo camera, il personale intervenuto, ha verificato le temperature interne della bombola ed ha attuato le procedure di sicurezza che prevedono una quarantena di 48 ore immersa in liquidi o interrata in terreno umido. Il sistema di sicurezza di una bombola di acetilene impedisce di norma pericolose reazioni di decomposizione della sostanza ma se le bombole rimangono coinvolte in un incendio si può sviluppare una reazione di decomposizione che potrà essere ulteriormente alimentata se il contenitore non è adeguatamente raffreddato. La reazione di decomposizione fa aumentare la temperatura e la pressione interna della bombola causandone potenzialmente l’esplosione.

Visto i luoghi i Vigili hanno provveduto a immergere la bombola in un apposito fusto riempito di acqua monitorandone costantemente le temperature con l’ausilio di una termocamera. E’ stata allertata una ditta specializzata che trasporterà la bombola presso il proprio sito di stoccaggio una volta trascorse le 48 ore. Pertanto l’area limitrofa alla bombola sarà interdetta al traffico fino alle 22,30 del 20/02/2019. L’area verrà sorvegliata sia dai Vigili del fuoco che dai Vigili urbani che sin dai primi momenti hanno collaborato per la gestione della sicurezza tu tutte l’area limitrofa all’incendio. La raccomandazione che si può dare alla cittadinanza è quella di smaltire secondo le leggi ogni tipo di bombola contenete gas e soprattutto di non lasciarle tra i rifiuti in quanto quando se interessate da incendio possono esplodere e fare danni a chiunque si trovi nelle vicinanze.

