19 Febbraio 2019 17:46

Reggio Calabria, degrado ed incuria in via Giudecca nei pressi del tapis roulant tra rifiuti ed erbacce

Degrado in incuria a Reggio Calabria in via Giudecca. Un lettore scrive: “la zona nei pressi del cantiere ancora aperto del tapis roulant, è caratterizzata da rifiuti ed erbacce. Per l’amministrazione è più importante una ‘salsicciata’ in piazza che finire l’opera”. In alto la fotogallery completa.

