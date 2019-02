A Reggio Calabria una convention di due giorni per approfondire il trattamento multidisciplinare del Carcinoma mammario

28 Febbraio 2019 15:56

Si svolgerà a Reggio Calabria, presso la sala dell’Ordine dei Medici Venerdì 1 e Sabato 2 marzo un convegno di approfondimento, informazione ed analisi sul trattamento multidisciplinare del ‘Carcinoma mammario’

Si svolgerà a Reggio Calabria, presso la sala dell’Ordine dei Medici Venerdì 1 e Sabato 2 marzo un convegno di approfondimento, informazione ed analisi sul trattamento multidisciplinare del ‘Carcinoma mammario’. La convention pianificata con il supporto della segreteria organizzativa e Provider ECM Lisciotto Congressi di Messina, e fortemente voluta dai coordinatori scientifici Prof. Mario Mesiti e Dott. Pietro Spadaro, prevedrà l’assegnazione di 8 crediti formativi, e punterà alla sensibilizzazione un approccio informativo rispetto a quella che, ancora oggi, rappresenta la prima causa di malattia nella donna, rappresentando di fatto, la neoplasia più frequentemente diagnosticata in tutte le fasce di età della donna. Un momento dedicato a tutti, non solo agli addetti ai lavori, ideato per cercare di offrire ai partecipanti una rassegna aggiornata dei mezzi di prevenzione e dei trattamenti integrati (chirurgia, oncologia medica, radioterapia) oggi a disposizione per la cura di questa neoplasia sempre più diffusa ma sempre più curabile.

Valuta questo articolo