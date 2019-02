Reggio Calabria, enorme voragine in via Sbarre Inferiori: il Comune aspetta altri morti sulle strade devastate della città? [FOTO]

7 Febbraio 2019 18:03

Reggio Calabria: la città è piena di voragini ovunque e la sua percorribilità è diventata impossibile

La città di Reggio Calabria è sempre più impraticabile e impercorribile a causa delle numerosissime voragini che si aprono quotidianamente e restano lì sul manto stradale non curate da mesi e abbandonate al continuo degrado. Moltissime strade, dalla periferia nord alla periferia sud fino al centro città, sono contraddistinte di buche e voragini che rendono impossibile la regolare carrabilità in sicurezza. Le segnalazioni dei cittadini che ci arrivano in redazione sono decine e decine, le foto a corredo dell’articolo evidenziano una paurosa buca segnalata con un fustino dell’IP in via Sbarre Inferiori nei pressi dello Stadio Granillo. La strada è una groviera con numerose fosse analoghe lungo tutto il percorso dell’importante arteria situata nella popolosa zona sud della città. Le vittime di Novembre a Pentimele – da cui è scaturita anche un’indagine che ha coinvolto alcuni dirigenti e funzionari di Palazzo San Giorgio .- non sono bastate per imporre al Comune un programma prioritario per il ripristino della sicurezza stradale: nella speranza che non si verifichino altre tragedie, ci auguriamo che il Comune intervenga al più presto per ripristinare una normalità che a Reggio sembra ormai perduta.

