Reggio Calabria: procede a ritmo sostenuto l’attività dell’Associazione Italiana di Cultura Classica [FOTO]

18 Febbraio 2019 18:21

A due mesi dalla rifondazione, la delegazione AICC Ibico di Reggio Calabria ha avviato un fitto dialogo con il territorio e con le istituzioni e progetta un calendario ricco di eventi di grandissimo interesse

Procede a ritmo sostenuto l’attività dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC), delegazione Ibico, Reggio Calabria: a due mesi dalla rifondazione, dopo la stipula degli accordi con il Liceo Classico “Tommaso Campanella”, è stato sottoscritto un importante protocollo d’intesa con il DICAM (Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne) dell’Università degli studi di Messina, diretto dal Prof. Giuseppe Giordano e rappresentato dal Prof. Claudio Meliadò, docente associato di Letteratura greca e coordinatore del CdS Magistrale in Tradizione classica a Archeologia del Mediterraneo: ha da qui preso vita la partecipazione della delegazione Ibico a “Classics’ R-Evolution”, progetto elaborato dallo stesso DICAM e finalizzato ad indagare i testi classici dalla loro creazione letteraria fino alle ragioni ed alle forme della loro fortuna antica e moderna. Grazie a questa iniziativa, cinquecento studenti provenienti da Licei Classici calabresi e siciliani si sono ritrovati lo scorso 7 febbraio presso il Polo universitario dell’Annunziata di Messina per partecipare a “Troiane ed Elena: dal mito alla scena”, giornata di studi dedicata ai due capolavori della letteratura teatrale antica, che saranno rappresentati quest’anno a Siracusa, nell’ambito del LV Festival del Teatro greco; il Presidente della delegazione reggina, Alessandro Albanese, affiancato dagli studenti delle classi 5A, 5B, 5E del Campanella, ha potuto apportare il proprio contributo con una presentazione delle Troiane di Euripide dal punto di vista letterario. “È stato per la delegazione reggina dell’AICC un entusiasmante debutto! – spiega Alessandro Albanese – l’incontro con i classici è travolgente e risulta sempre straordinariamente emozionante essere tramite fra gli Antichi ed il pubblico contemporaneo”. Ricco e interessante il calendario dei prossimi eventi: il 28 febbraio, alle 17,30, presso l’Aula Magna del Campanella, Massimo Raffa, del Liceo Classico “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando, coinvolgerà il pubblico in “Il canto nascosto dei Greci”, una lettura di testi letterari volta ad illustrare le tracce di quella componente musicale che, seppur quasi completamente naufragata con il trascorrere dei secoli, costituiva una parte integrante della poesia greca antica. Nel mese di Marzo, ancora, l’AICC patrocinerà il Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”, arduo e prestigiosissimo cimento per gli studenti di tutta l’Italia, valido per la qualificazione alle “Olimpiadi Nazionali di Lingue e Civiltà Classiche”, la cui fase finale si svolgerà quest’anno proprio a Reggio Calabria. Nelle settimane successive, docenti universitari e liceali, ricercatori e appassionati del mondo antico sosterranno con i loro interventi l’attività intensa ed entusiasta del gruppo AICC Ibico. Per informazioni ed iscrizioni è attivo l’indirizzo mail aiccibicorc@gmail.com.

