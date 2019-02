Reggina, Taibi sul mercato invernale: “siamo contenti, abbiamo una squadra competitiva. Obiettivo? Play off promozione”[FOTO e VIDEO]

1 Febbraio 2019 19:38

Reggina, Taibi sul mercato invernale: “sono andati via coloro che non rientravano nei piani della società e sono arrivati giocatori importanti che ci permetteranno di fare il salto di qualità”

Questo pomeriggio, presso la sala stampa dello Stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria, il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, in conferenza stampa, ha fatto il resoconto della sessione invernale di mercato. “Sono andati via coloro che non rientravano nei piani della società e sono arrivati giocatori importanti che ci permetteranno di fare il salto di qualità. Come abbiamo già potuto vedere, alcuni calciatori hanno inciso subito nelle scorse partite. Siamo molto felici del calciomercato, avanti verso i play off promozione”, conclude Taibi. Intanto grande entusiasmo in città per il derby contro il Catanzaro, già venduti 2 mila biglietti.

Al termine della sessione invernale del calciomercato sono nove i movimenti in entrata e sette in uscita. Il riepilogo dei movimenti effettuati:

ENTRATA: Bellomo (definitivo Salernitana), Strambelli (definitivo Potenza), De Falco (definitivo Vicenza), Doumbia (definitivo Lecce), Baclet (definitivo Cosenza), Martiniello (prestito Olbia), Procopio (prestito Sud Tirol), Farroni (definitivo svincolato), Gasparetto (definitivo Ternana).

USCITA: Curto (fine prestito Empoli) Bonetto (definitivo Rende), Zivkov (prestito Rende), Mastrippolito (prestito opzione riscatto), Navas (definitivo Hellas Verona), Petermann (prestito Pistoiese), Emmausso (prestito Cuneo).

Valuta questo articolo