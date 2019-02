Reggina, Gallo sbotta dopo il 3-4 con il Catanzaro: esonerato Cevoli, la nuova società punta su un big

3 Febbraio 2019 19:41

Reggina, esonerato Cevoli dopo la pesante sconfitta nel derby con il Catanzaro

Non è bastato il secondo tempo di grinta e cuore con la Reggina che ha rimontato da 0-4 a 3-4: il Presidente Gallo e la dirigenza tecnica della nuova società hanno deciso di esonerare il tecnico Cevoli. Troppa distanza tra le due squadre che dovrebbero competere nei playoff per la promozione in serie B: convinti di aver costruito una squadra in grado di centrare il salto di categoria, i vertici del club hanno comunicato l’esonero con una nota ufficiale, ringraziando il tecnico “per l’impegno, la serietà, la correttezza professionale” e precisando che “vengono sollevati dall’incarico anche il tecnico in seconda Signor Nicola Cancelli ed al preparatore atletico Signor Marco Torelli“.

Al termine della partita di oggi pomeriggio al Granillo nessuno dei tesserati amaranto, compreso l’allenatore, e’ stato autorizzato a parlare in sala stampa mentre i vertici della societa’, con a capo il patron Luca Gallo, si sono riuniti in una stanza attigua all’interno dello stadio. Il direttore generale, Vincenzo Iiriti ha espresso tutta la delusione della società con particolare amarezza: “Siamo molto delusi per il risultato. Quello che mi rammarica di piu’ – ha continuato il dg rivolgendosi agli oltre 11 mila presenti allo stadio Granillo – è vedere i tifosi non poter gioire dopo una giornata di festa. Mi dispiace per i tifosi e per la citta’ intera“.

Adesso si valutano varie ipotesi per il nuovo tecnico, si punta a un big e circola il nome di Delio Rossi ma ci sono altre valide alternative come Andrea Mandorlini e Gianluca Atzori che ha già infiammato il pubblico amaranto con la straordinaria cavalcata del 2011 conclusa con la semifinale playoff di Novara. E’ stata l’ultima stagione esaltante per la Reggina, e chissà che la nuova società non decida di ripartire proprio da lì.

Certamente per il Catanzaro mister Auteri si sta rivelando un valore aggiunto, dopotutto il suo curriculum parla chiaro e anche oggi a Reggio ha dimostrato esperienza e qualità. Al nuovo tecnico amaranto ne serviranno almeno altrettante per centrare i playoff e poi vincerli, come da ambizioni del club e della piazza.

Il prossimo impegno è in programma Lunedì 11 Febbraio alle 20:45 a Siracusa (posticipo in diretta TV su Rai Sport), poi si torna al Granillo nel turno infrasettimanale per il match contro il Potenza in programma per Mercoledì 13 alle 20:30. Il club sta ponderando nel modo migliore possibile la nuova scelta valutando una serie di soluzioni per evitare scelte affrettate, ma l’ufficialità del nuovo mister arriverà nelle prossime ore.

