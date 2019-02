Reggina-Catanzaro, biglietterie prese d’assalto dai tifosi amaranto in vista del derby di Domenica al Granillo [FOTO LIVE]

1 Febbraio 2019 16:51

Reggina-Catanzaro, biglietterie prese d’assalto dai tifosi amaranto: grande attesa a Reggio Calabria per il derby calabrese. Gli amaranto puntano alla vittoria per accorciare la classifica ed avvicinarsi ai primissimi posti sperando nell’accoglimento del ricorso contro i due punti di penalizzazione

C’è grande attesa ed entusiasmo a Reggio Calabria per il derby tutto calabrese di Domenica tra la Reggina del presidente Gallo ed il Catanzaro dell’imprenditore Noto. I tifosi stanno prendendo d’assalto le biglietterie della città (come si evince dalle foto a corredo dell’articolo) e al Granillo saranno in migliaia ad incitare la squadra. Gli amaranto puntano alla vittoria e ad allungare la striscia dei risultati positivi: i tre punti consentirebbero alla squadra di Cevoli di accorciare la classifica ed avvicinarsi ai primissimi posti sperando nell’accoglimento del ricorso contro i due punti di penalizzazione.

