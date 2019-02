Serie C: derby amaro per la Reggina, primo tempo da dimenticare. Reazione nella ripresa, ma non basta: il Catanzaro passa 4-3. Delusione per i 10 mila del Granillo [FOTO]

3 Febbraio 2019 16:25

Serie C, risultati e classifica: la Reggina perde il derby calabrese per 4-3. Amaranto frastornati nel primo tempo prendono 4 gol, nella ripresa si trasformano ma non riescono a recuperare. La Vibonese strappa un punto al Catania

Serie C, risultati e classifica- Entusiasmo alle stelle al Granillo di Reggio Calabria per il derby tra Reggina e Catanzaro (ad inizio gara la Curva Sud ha dato vita ad una coreografia fantastica, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo) con 10 mila tifosi festanti sugli spalti, i quali restano però delusi da una partita con due facce per la squadra di Cevoli. Primo tempo da incubo per gli amaranto: il Catanzaro surclassa una squadra in grossa difficoltà segnando ben 4 gol (2 D’Ursi, Bianchimano, Ciliento) e con pochissima reazione da parte di Baclet e compagni. Nella ripresa la Reggina si trasforma: in 12 minuti segna due gol (Bellomo e Doumbia) e tenta il tutto per tutto per rimontare la partita. Baclet fallisce due occasione, una clamorosa, ma all’89’ Tassi riapre incredibilmente la partita. Assedio finale degli amaranto che tentano l’assalto alla porta del Catanzaro per un clamoroso 4-4. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Con questa vittoria la squadra ospite raggiunge la terza posizione in classifica ed ha nel mirino la seconda piazza, per la Reggina i play off sono alla portata di mano anche con questa sconfitta ma è chiaro che serve un approccio diverso alle gare: propositivo, spavaldo, meno pauroso. Le altre gare: la Cavese conquista tre punti contro la Sicula Leonzio, la Vibonese strappa un pari al Catania. Il Trapani strapazza il Monopoli per 4-2.

RISULTATI:

Casertana-Virtus Francavilla 16:30

Matera-Bisceglie 16:30

Paganese-Potenza 16:30

Reggina-Catanzaro 3-4

Rende-Juve Stabia 16:30

Sicula Leonzio-Cavese 2-3

Trapani-Monopoli 4-2

Vibonese-Catania 0-0

Viterbese-Siracusa 2-0

LA CLASSIFICA:

JUVE STABIA 53

TRAPANI 47

CATANIA 44

CATANZARO 44

MONOPOLI 34

VIBONESE 34

REGGINA 33

CASERTANA 32

RENDE 31

POTENZA 27

FRANCAVILLA 27

CAVESE 25

SICULA 24

VITERBESE 19

SIRACUSA 19

RIETI 19

BISCEGLIE 15

PAGANESE 9

MATERA -15

Penalizzazioni: Matera -31, Reggina e Monopoli -2, Juve Stabia, Trapani, Rende e Siracusa -1.

Catania, Catanzaro, Monopoli, Potenza, Siracusa, Rieti e Paganese 1 partita in meno

Virtus Francavilla due partite in meno

Cavese 3 partite in meno

Viterbese 6 partite in meno

