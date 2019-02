Reddito di cittadinanza, ok dal Senato. Catalfo (M5S): “Misura necessaria e doverosa, creiamo un nuovo concetto di welfare” [FOTO]

27 Febbraio 2019 12:23

Ok dal Senato al reddito di cittadinanza. La senatrice catanese Nunzia Catalfo (M5S): “Emozionata e felice”

“Era il 29 ottobre 2013, quando è stata depositata in Senato la proposta di legge per l’istituzione del Reddito di Cittadinanza a mia prima firma. Da allora mi sono battuta in prima persona affinché questa misura necessaria e doverosa, che da dignità a tantissime persone che vivono in condizione di povertà, potesse diventare la base per creare un innovativo concetto di welfare, realizzando un nuovo statuto delle garanzie e rilanciando in modo determinante il mercato del lavoro nel nostro Paese. Sono emozionata e felice per l’approvazione di oggi in Aula in Senato del Decreto sul Reddito di Cittadinanza, che conclude positivamente un percorso portato avanti negli anni con costanza e coerenza. Questa è la dimostrazione che dai sogni nascono le idee e dalle idee si realizzano i progetti”. Con queste parole la sen. catanese Nunzia Catalfo, relatrice del provvedimento in Aula e Presidente della Commissione Lavoro, commenta l’approvazione del provvedimento in Senato.

