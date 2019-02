9 Febbraio 2019 22:22

Proteste in Francia: i gilet gialli ancora in piazza. Per il Governo oltre 51 mila manifestanti, la cifra è contestata dal movimento di lotta

Divampano le proteste in Francia grazie al movimento dei gilet gialli, i quali scendono in piazza per l’ennesimo sabato. Per il Ministero degli Interni sono 51.400 le persone che si sono mobilitate oggi, il dato è contestato dal movimento di protesta. Sabato scorso, sempre secondo il ministero dell’Interno, erano scesi in strada in 58.600, di questi 10.500 nella capitale.

