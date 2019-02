Primarie Pd: a Reggio Calabria la presentazione dei candidati all’assemblea nazionale con la lista “Piazza Grande” con Nicola Zingaretti [FOTO]

26 Febbraio 2019 13:15

Primarie Pd: presso i locali della federazione metropolitana del Partito Democratico la conferenza stampa di presentazione dei candidati all’assemblea nazionale con la lista Piazza Grande con Nicola Zingaretti

Si è svolta stamani, presso i locali della federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, una conferenza stampa di presentazione dei candidati all’assemblea nazionale con la lista Piazza Grande con Nicola Zingaretti (collegio Reggio Calabria – Vibo Valentia).

NOMI:

Angela Martino

Marco Rotella

Carmela Latella

Giuseppe Fortugno

Assunta Franca Anna Achille

Carlo Alberto Corica

Antonella Lacoro

Daniele Nastasi

“Ci stiamo preparando alle Primarie del 3 Marzo che rappresenta un momento importantissimo non solo per il Partito Democratico ma ance per il paese- sottolinea la capolista Angela Martino- la mozione Zingaretti propone una ricostruzione del partito, tra le tre è la più critica nei confronti del passato. Zingaretti non propone solo uno spostamento a sinistra del partito bensì una nuova ricollocazione del partito a livello sociale”.

Valuta questo articolo