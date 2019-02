Primarie PD, Maurizio Martina a Reggio Calabria: “I miei avversari? Di Maio, Salvini e la destra pericolosa” [FOTO e INTERVISTA]

24 Febbraio 2019 13:14

Primarie PD, Maurizio Martina a Reggio Calabria: “Da questa terra può ripartire una nuova stagione del Partito Democratico”

Tappa a Reggio Calabria stamattima per il candidato alle Primarie PD Maurizio Martina. L’incontro si è svolto presso la Sala Monteleone del Palazzo Campanella, unica tappa calabrese per Martina.

“Dobbiamo chiedere a tutti gli elettori del Pd di partecipare in tantissimi alle Primarie del Pd, le Primarie servono a scegliere una prospettiva del paese– ha Maurizio Martina-i miei avversari non sono Zingaretti e Giachetti, sono Di Maio e Salvini e questa destra pericolosa per l’Italia. Sono voluto venire qui- ha spiegato Martina- per dare fiducia ai democratici di questa Regione, per dire a tutti che dobbiamo lavorare di più e meglio insieme, perché penso che in questo territorio ci siano energie e competenze che possono aiutare a far ripartire la nuova stagione del Partito Democratico”.

Insieme a Martina c’erano anche i candidati delle liste, i rappresentanti istituzionali ed i dirigenti del PD, i cittadini sostenitori dell’ex Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e attuale Deputato alla Camera PD. Di seguito ‘intervista integrale rilasciata da Martina:

