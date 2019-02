Primarie Pd: ecco come e dove si vota per scegliere il nuovo segretario [INFO, FOTO, DETTAGLI]  

28 Febbraio 2019 15:36

Primarie Pd: domenica 3 marzo circa 7mila tra gazebo e seggi saranno aperti dalle 8 alle 20. Due euro il contributo richiesto per poter votare

Primarie Pd- La macchina organizzativa del Partito Democratico sta lavorando per le primarie di domenica 3 marzo dove in circa sette mila tra seggi e gazebo di tutta Italia si voterà per la scelta del nuovo segretario del Partito democratico. I candidati sono tre: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. Sul sito dei Dem (https://www.pdprimarie2019.it) basta inserire il proprio comune e il numero della sezione elettorale cliccando sul bottone “trova il tuo seggio”. Uscirà in automatico il seggio corrispondente dove recarsi a votare. Ai seggi possono votare non soltanto gli iscritti al Pd che però “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico degli elettori”. I ragazzi tra i 16 e 18 anni, gli studenti e lavoratori fuorisede e gli immigrati comunitari ed extracomunitari regolari possono votare solo se si sono registrati sul sito https://www.pdprimarie2019.it (la scadenza per registrarsi era il 25 febbraio alle 12). Per votare è richiesta una donazione di due euro.

Valuta questo articolo