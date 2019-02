Potatura alberi a Messina, De Luca rimuove il responsabile: “Non ha rispettato la tempistica dei lavori”

14 Febbraio 2019 11:20

Potatura alberi a Messina, De Luca: “Per accelerare i lavori abbiamo dovuto rimuovere il responsabile del servizio, che ha disatteso la tempistica da me impartita. Ogni tanto qualche calcio in culo è necessario”

“Finalmente si respira!”– è il commento del sindaco di Messina Cateno De Luca, che stamattina ha fatto un sopralluogo a piazza San Vincenzo, Piazza Casa Pia e zone adiacenti, per verificare di persona come sono stati effettuati i lavori di potatura degli alberi. Da alcuni giorni, in effetti, la zona ha cambiato totalmente aspetto. In entrambe le piazze, così come nelle strade adiacenti, tutti gli arbusti sono stati potati e la sensazione, come ha detto lo stesso sindaco, è quella di tornare a respirare. Il primo cittadino ha spiegato che per “accelerare i lavori” è stato necessario rimuovere il responsabile del servizio, colpevole di aver “disatteso la tempistica” dal lui imposta: “Ogni tanto qualche calcio in culo purtroppo è necessario“. Ma nel mirino del sindaco anche i cittadini, ai quali De Luca lancia un monito: “Se imparassimo ad essere meno zozzoni, tutto funzionerebbe meglio“. Infine il primo cittadino ha ribadito che i lavori di potatura degli arbusti in città non è ancora completato: “Non siamo neanche al 10%”.

