Reggio Calabria: al “Pizi” di Palmi incontro sulla comunicazione on line [FOTO]

17 Febbraio 2019 22:40

Reggio Calabria: presso la sede del Liceo Artistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi si è svolto un incontro avente come oggetto “Comunicazione on-line, informazione, social media, fonti e fake news”

Presso la sede del Liceo Artistico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “N.Pizi” di Palmi, giorno 16 Febbraio si è svolto un incontro pianificato dalla Prof.ssa Carmela Tripodi e sostenuto dalla D.S., Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, avente come oggetto “Comunicazione on-line, informazione, social media, fonti e fake news”, argomenti molto interessanti per i giovani di oggi che sono iperconnessi e che usano i social network come primo strumento di comunicazione e di approfondimento. I relatori, tra cui la Dott.ssa Monia Sangermano, Freedom Pentimalli e Francesco Martino, in veste di esperti di comunicazione online, hanno presentato agli studenti del biennio i possibili rischi a cui si va incontro con la navigazione in rete, ma anche i vantaggi derivanti dal suo uso corretto e consapevole. Dovendo gli studenti dell’Istituto “Pizi” organizzare e rendere attivo un blog della scuola, questo incontro di informazione è stato utile a tracciare la strada per la sua fattibilità, fornendo ai ragazzi le basi per poter sfruttare pienamente le opportunità e le potenzialità di una comunicazione plurimediale che il web offre. Utili sono risultati i suggerimenti offerti dagli esperti Freedom Pentimalli e Francesco Martino, già gestori di un blog che riguarda il recupero delle tradizioni linguistiche e strutturali del territorio.

Marilea Ortuso

