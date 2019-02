19 Febbraio 2019 22:25

A Parigi manifestazione per dire “no” all’antisemitismo. Il presidente Macron e i presidenti della Camere renderanno omaggio al Memoriale della Shoah, saranno presenti alla marcia il premier Edouard Philippe e alcuni membri del governo

Manifestazione a Parigi per dire “no” all’antisemitismo dopo i vari atti antiebraici in Francia negli ultimi mesi. Alla marcia parteciperanno 14 partiti, i quali vogliono ribadire il loro “no” ai gesti antisemiti. Il presidente Macron e i presidenti della Camere renderanno omaggio al Memoriale della Shoah, sono presenti alla marcia il premier Edouard Philippe e alcuni membri del governo. Presenti anche gli ex presidenti Francois Hollande e Nicolas Sarkozy.

Valuta questo articolo