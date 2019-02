Asp Messina, bimbi sicuri in casa: ad Olivarella un corso di formazione per insegnanti e genitori [FOTO]

22 Febbraio 2019 15:09

Ad Olivarella una giornata di prevenzione e informazione per genitori e insegnanti sulla sicurezza domestica dei bambini, in collaborazione con l’Asp di Messina

Presso la scuola Fantavolando di Olivarella, in collaborazione con l’ASP di Messina, si è svolta la giornata di formazione ed informazione rivolta ad insegnanti e genitori sulla sicurezza domestica dei bambini.

Il bambino oggi vive in un mondo progettato dagli adulti per gli adulti. Questa affermazione racchiude la pericolosità che ne deriva soprattutto perché riguarda le persone più indifese quali i bambini.

I genitori, gli insegnanti, gli adulti in genere, devono essere consapevoli dei rischi a cui sono esposti costantemente i bambini. Fantavolando ha molto a cuore la salute e l’incolumità dei suoi bambini per questo organizza incontri, come questo, che formino gli educatori ed i genitori per saper rispondere prontamente a situazioni di emergenza.

L’incontro si è svolto con la competenza dell’ASP di Messina che attraverso i medici presenti hanno illustrato le manovre da fare in caso di pericolo come il soffocamento grazie all’ausilio di un bambolotto adatto allo scopo, ma non solo, sono stati evidenziati e simulati altri casi di pericolo inerenti l’abitazione domestica.

E’ ormai risaputo che l’ambiente domestico nasconde numerosi pericoli. Per conoscenza è stato distribuito ai presenti un fascicolo con le misure di prevenzione suggerite divise per età del bambino, questo perché l’infante è soggetto a diversi pericoli a seconda dell’età in cui si trova, ad esempio, se pensiamo ai primi mesi di vita il bambino è soggetto ai rischi quali caduta, asfissia, ustione, rischi che aumentano quando il bambino inizia a muovere i primi passi.

La principale misura di prevenzione è quella di avere sempre sott’occhio il bambino, di avere cura di sistemare subito dopo l’uso apparecchi elettrici quali ferro da stiro, non lasciare il caminetto in funzione o padelle in cottura. Non lasciare a portata di bambino detersivi o materiale appuntito quali forbici e coltelli. In auto è fondamentale l’uso del seggiolino, in bici l’uso del caschetto protettivo.

Queste sono solo alcuni suggerimenti che sono mirati a ridurre gli incidenti domestici per raggiungere un equilibrio sereno fra il controllo dei nostri figli e il dare a loro la giusta autonomia.





