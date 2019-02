Novellame, continua la pesca illegale in Sicilia: il video-denuncia di Mareamico

22 Febbraio 2019 09:55

Ogni kg di novellame sottrae al mare 2 quintali di pesce adulto: la denuncia di Mareamico in Sicilia

Ad Agrigento, nonostante l’incessante azione di contrasto posta in essere dalle Forze dell’Ordine, continua la pesca illegale del bianchetto (novellame di sarde e di acciughe). Il novellame non va pescato, né venduto, né consumato. Ogni chilogrammo di novellame pescato sottrae al mare 2 quintali di pesce adulto. Mareamico Agrigento, con un video che alleghiamo a corredo dell’articolo, denuncia quello che è successo giorno 21 febbraio 2019, in località Caos, a poche centinaia di metri dal porto di Porto Empedocle.



Valuta questo articolo