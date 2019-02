Gianni Morandi in concerto a Malta: oltre due ore di live e più di 40 brani in scaletta [FOTO e VIDEO]

19 Febbraio 2019 11:44

Gianni Morandi Live a Malta, il video pubblicato sui social: “Sono molto felice, verrò a cantare per voi”

“Carissimi amici di Malta, verrò a cantare per voi. Sono molto felice di poterlo fare. Spero di passare una bellissima serata insieme”. In un video pubblicato sui social, Gianni Morandi ha salutato i fan di Malta e annunciato il suo concerto del 12 aprile al Malta Fairs and Conventions Centre di Tà Qali. Le prevendite per lo show al MFCC stanno registrando un grande successo e sono previsti arrivi da tutta Malta e dalla vicina Sicilia.

Sarà uno spettacolo unico con uno show imperdibile, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. Più di 40 brani in scaletta, oltre due ore di live ed uno splendido viaggio nel tempo. I grandi successi del repertorio di Gianni Morandi e le nuove hit formeranno una playlist che ripercorrerà le tappe fondamentali dei suoi sessanta anni di carriera, da “Occhi di ragazza” a “Scende la pioggia”, da “La fisarmonica” a “Non son degno di te”, da “Uno su mille” a “Dobbiamo fare luce” a “Una vita che ti sogno”.

Questi ultimi due brani fanno parte del 40° album “d’amore e d’autore”. In questo disco di inediti Morandi ha scelto di interpretare brani che hanno come filo conduttore l’amore.

Un progetto unico che porta la firma di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene “Onda su onda”, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia. La data speciale al MFCC di Malta era attesa da tempo. Al Malta Fairs and Conventions Centre sono previsti arrivi da tutta l’isola e dalla vicina Sicilia, grazie ai collegamenti veloci con il porto di Pozzallo e con l’aeroporto di Catania. I fans di Morandi raggiungeranno Malta anche dalle altre città d’Italia come ormai consuetudine degli iscritti al “MorandiMania Fan Club”, l’associazione nata nel 2002 con la finalità di diffondere l’arte e la musica di Gianni Morandi, punto d’incontro tra i fan e l’artista.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21:30.

Valuta questo articolo