14 Febbraio 2019 20:39

Mondello: erbacce, sporcizia e marciapiede dissestato in via Teti, le panchine sembrano reperti archeologici

Le panchine di Mondello abbandonate all’incuria e al degrado. Succede in via Teti, la via che dovrebbe essere fiore all’occhiello di Mondello. Come si evince dalle foto allegate all’articolo, via Teti, nonostante sia un terminal degli autobus, sia delle linee cittadine che di quelle turistiche, è condizioni disastrose. Erbacce, sporcizia e marciapiede dissestato concorrono al degrado di questa via che si affaccia sul mare.

