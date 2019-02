Milazzo: “4 donne, 2 sorelle, una vita” conquista il pubblico del Trifiletti [FOTO]

6 Febbraio 2019 18:04

Successo al Trifiletti di Milazzo per il fuori programma targato QuiNteatro

Si possono correggere gli errori commessi nel corso della vita? Questa la domanda che ha aleggiato per tutta la serata, domenica scorsa al Teatro Trifiletti di Milazzo, durante lo spettacolo dal titolo “4 donne, due sorelle una vita“.

Un fuori programma targato quiNteatro, stagione teatrale diretta da Giuseppe Pollicina e organizzato da Tali Arti di Tania Alioto in collaborazione con il Comune di Milazzo.

Sul palco quattro giovani e formidabili attrici come Tania Alioto, Nella Maggio, Valeria Di Brisco e Ludovica Fazio e uno straordinario Giuseppe Pollicina che, mai come in questo caso, hanno portato sulle tavole di un palcoscenico tutte le sfumature della vita.

Nel corso della nostra esistenza siamo spesso portati a compiere scelte difficili che talvolta possono generare conseguenze gravi dalle quali è impossibile tornare indietro, e anche quando si prova a correggere tali errori non sempre il risultato è quello sperato; anzi, a volte, da quelle correzioni può nascere qualcosa di ancora più devastante.

La vita è un dono, viviamola al meglio, con la consapevolezza che le scelte sbagliate generano errori che quasi sempre sono incorreggibili e presentano un conto molto salato.

