Milazzo: “Caro sindaco piazza San Papino è un campo di guerra”

26 Febbraio 2019 16:51

L’associazione San Martino Fest scrive al sindaco di Milazzo: “pericoli e degrado in piazza San Papino”

“Caro sindaco, la piazza San Papino di Milazzo è un campo di guerra“- è l’allarme che l’Associazione Culturale San Martino Fest lancia al sindaco Formica, evidenziando nel dettaglio la serie pericoli per la pubblica incolumità che insistono nella piazzetta.

L’associazione denuncia una grave situazione di incuria e degrado, ricordando al sindaco che già in passato i ragazzi dell’associazione, ma anche dai fedeli della Chiesa, lo stesso Parroco di San Papino P. Stefano e prima ancora dal predecessore P. Paolino, avevano posto all’attenzione del sindaco, invitandolo ad intervenire.

E come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, in gran parte della piazza la pavimentazione a causa delle escrescenze delle radici degli alberi è divelta e rappresenta un rischio per chi la attraversa per raggiungere la Chiesa. Come se non bastasse, la presenza di un vicino supermercato ha trasformato un’area della piazza in parcheggio per le auto: “auto, furgoni, camion e alle volte anche camper in sosta a qualsiasi ora ed in qualsiasi posto, creano notevoli problemi agli avventori del luogo e danneggiando ulteriormente la pavimentazione già fortemente dissestata”. Di sera lo scenario è quasi spettrale: la piazza è quasi al buio, “divenendo luogo di ritrovo notturno per ragazzi dalle non piacevoli iniziative e quindi particolarmente impraticabile nelle ore serali“.

L’ Associazione, in occasione della manifestazione “San Martino Fest” (nello scorso mese di novembre), si è adoperata per illuminare la piazza tramite l’installazione permanente di fari apposti sugli attuali lampioni: ma- si legge nella lettera inviata al sindaco- “subito dopo qualche giorno alcuni di questi lampioni si sono spenti facendo ricadere nuovamente nel buio i sottostanti tratti di piazza) e mettere in sicurezza i tratti dissestati con la delimitazione di tutta l’area che presenta la pavimentazione danneggiata tramite l’installazione provvisoria di transenne da cantiere”.

“Purtroppo la situazione di incuria e soprattutto di pericolo è quotidiana- aggiunge l’associazione– Ogni giorno il rischio di una brutta caduta (specialmente di anziani) dovuta alle radici e alle mattonelle, o di un incidente dovuto alle auto in movimento le quali erano precedentemente parcheggiate in piazza, è sempre possibile e ritengo lo stesso non più tollerabile, oltre il fatto che ciò rappresenta un danno d’immagine non indifferente per l’intera città”.

“Vorrei ricordare– scrive ancora il presidente dell’associazione- come la piazza San Papino sia da sempre uno tra i luoghi di ritrovo più famosi ed importanti della città (si ricordi fino a trent’anni fa la presenza del mercato settimanale e la fiera con le giostre in occasione della festa del SS. Crocifisso) fino ad essere ancora oggi un luogo di aggregazione fra i più centrali e vissuti della nostra città, frequentato dai cittadini in tutte le ore del giorno. Siamo nati e cresciuti in questo luogo e vederlo in questo stato, per tutti questi lunghi anni, senza nessun intervento ci provoca molta rabbia e amarezza.

Con l’avvicinarsi delle prossime festività pasquali e dei successivi festeggiamenti in onore al SS. Crocifisso la piazza sarà oggetto della presenza di una moltitudine di persone, così come per le varie iniziative che la nostra Associazione intende proporre ed organizzare per promuovere il nostro territorio ed il nostro quartiere, tra cui il “San Martino Fest” che anno dopo anno è divenuto un ‘ evento di richiamo per migliaia di persone provenienti dall’intera provincia” .

L’associazione in vista della stagione estiva e l’avvicinarsi del prossimo Giubileo della Chiesa di San Papino, che si svolgerà nel 2020 in occasione dei 400 anni dalla costruzione della Chiesa e dell’annesso Convento dei Frati, chiede rinnova la richiesta di un pronto e tempestivo intervento di messa in sicurezza della piazza:

“Sappiamo già di possibili o “probabili” lavori di ristrutturazione e sistemazione della piazza ma Le chiediamo un intervento immediato per scongiurare qualsiasi altro atto spiacevole nei confronti della comunità tramite l’eliminazione di tutte le mattonelle divelte ed il transennamento delle parti impraticabili e sconnesse o l’insabbiamento di tali zone con materiale idoneo tale da pianificare il terreno e di renderlo dunque fruibile al pubblico. Chiediamo altresì il ripristino del funzionamento della pubblica illuminazione e di impedire, tramite appositi paletti o strumenti più idonei, la sosta alle auto in modo da far fruire, anche se in maniera precaria ma quantomeno “sicura”, la piazza a tutti!”.

