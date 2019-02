Paura a Milano, in fiamme un palazzo: fumo denso e nero, oltre mille persone in strada [GALLERY]

25 Febbraio 2019 14:55

Paura in via Turati a Milano, l’incendio di un palazzo si propaga in un altro edificio: intervenuti numerosi mezzi dei vigili del Fuoco

Un incendio è divampato in un palazzo di Largo Donegani a Milano: le fiamme si sono sviluppate intorno alle 11:30 a causa di un malfunzionamento dell’impianto di aerazione. L’incendio, si è poi propagato in un palazzo di via Turati che ospita alcuni uffici di case di moda. Entrambi gli edifici sono stati evacuati e un migliaio di persone si sono riversate in strada: tanta paura ma nessun ferito. I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, hanno domato le fiamme. La strada è stata chiusa al traffico.

