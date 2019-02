Messina: San Licandro e la villetta abbandonata in mezzo al bosco [FOTO e INTERVISTA]

25 Febbraio 2019 20:06

Messina, alberi a rischio crollo, rovi infestanti e deiezioni canine all’interno della villetta a San Licandro: la villetta ridotta a latrina

Dovrebbe essere il fiore all’occhiello della zona, un punto di aggregazione per piccoli e non. Dovrebbero esserci un custode, l’illuminazione, più panchine ma specialmente più pulizia e meno abbandono. Nel cuore di San Licandro a Messina, la villetta comunale resta abbandonata al degrado. È talmente tanto trascurata che rischia di rimanere sommersa sotto la foresta di erbacce. Con le telecamere di StrettoWeb siamo andati a vedere in che condizioni è ridotta al suo interno. Come si evince dalle immagini che alleghiamo a corredo dell’articolo, almeno la metà della villetta è impraticabile, perché avvolta da una folta vegetazione: rovi, deiezioni canine e fango rendono impossibile addentrarci di più. La villetta è articolata al suo interno anche in una zona dedicata alla sgambatura dei cani: ma anche in questo caso la stradina di accesso a questa zona è quasi del tutto occultata da erbacce.

Sugli alberi che delimitano la villetta notiamo alcuni grossi rami pronti a schiantarsi al suolo. Situazione analoga qualche metro più su della villetta, all’interno della rotatoria di San Licandro: i marciapiedi sono invasi dal fogliame caduto dagli alberi. Scene di degrado anche nella piazzetta che una volta ospitava l’isola la mini isola ecologica. “Qui a San Licandro c’è anche poca sicurezza– racconta ai nostri microfoni Alberto Smedile- le auto sfrecciano a tutta velocità, le strade sono piene di buche e di sera la zona è scarsamente illuminata. Il sindaco dovrebbe venire a fare uno dei suoi sopralluoghi anche qui”.

