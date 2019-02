Messina, viadotto Ritiro. Mondello e l’assessore Falcone al cantiere: “lavori ultimati entro ottobre 2020”

27 Febbraio 2019 16:27

Sopralluogo del vicesindaco e dell’assessore regionale Falcone: n ei prossimi giorni gli interventi interesseranno l’apertura dello svincolo di Giostra, in direzione Messina

Sopralluogo del vicesindaco di Messina e dell’assessore regionale alle Infrastrutture Mondello al cantiere del viadotto Ritiro per assistere allo svaro dell’undicesima campata. Presenti vertici tecnici del Cas, dell’impresa Toto Costruzioni, e della direzione lavori, Mondello ha dichiarato: “Si è tracciato un quadro generale delle attività per tutto il nodo autostradale (Giostra-Annunziata). Il cronoprogramma sta procedendo regolarmente e se verranno mantenute le tempistiche i lavori saranno ultimati entro il mese di ottobre 2020. Nei prossimi giorni gli interventi interesseranno l’apertura dello svincolo di Giostra, in direzione Messina.

Nel corso del sopralluogo si è anche discusso dell’apertura della bretella di raccordo con il villaggio Annunziata, ed un particolare ringraziamento – ha concluso il vicesindaco – rivolgo all’assessore Falcone per l’attenzione che sta dimostrando verso le molteplici necessità infrastrutturali della città di Messina”.

