Messina: sopralluogo del vicesindaco Mondello nei cantieri di Via Don Blasco, Tremestieri e Galati Marina

7 Febbraio 2019 10:50

Sopralluogo del vicesindaco di Messina nei cantieri delle opere strategiche del territorio cittadino

Il vicesindaco Salvatore Mondello nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6, ha effettuato una serie di sopralluoghi nella zona sud della città di Messina per verificare lo stato dei lavori relativi allo sviluppo delle opere strategiche nel territorio cittadino. Nello specifico si è recato nelle aree di cantiere della costruenda via Don Blasco, appurando che sono stati demoliti i fabbricati ex Ferrovie della Stato e che i lavori stanno procedendo secondo quanto previsto dal progetto. A seguire si è recato alle aree di cantiere del porto di Tremestieri, dove è stato accolto dai responsabili della ditta appaltatrice Co.Ed.Mar e dai tecnici che hanno illustrato i lavori sin qui realizzati. “Si incomincia ad intravedere nella sua grandezza – ha sottolineato il Vicesindaco – ciò che tra qualche anno sarà una realtà per Messina”. Mondello ha poi proseguito i sopralluoghi visionando il cantiere di Galati Marina dove ha constatato che lo stato degli interventi sulla litoranea permetterà una consegna anticipata dei lavori rispetto alla data prevista. “Le sinergie sono essenziali per risolvere le varie criticità che il territorio presenta – ha confermato il vicesindaco Mondello – ed in tal senso va letta l’azione sinergica tra l’Amministrazione comunale e la struttura Commissariale per il dissesto idrogeologico, diretta dal dott. Maurizio Croce, che ringraziamo per l’attività sin qui svolta”.

