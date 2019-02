Messina, strada di collegamento Salita Fosse-Annunziata: la V Circoscrizione chiede il parere tecnico del Comune

19 Febbraio 2019 10:45

Messina, strada di Collegamento Salita Fosse-Annunziata, Laimo: “opera fondamentale per la viabilità cittadina”

“La strada di collegamento fra la Panoramica e gli svincoli Giostra/Annunziata a Messina è un’opera fondamentale per la per la collettività”– a sostenerlo il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo, che in una nota evidenzia l’importanza dell’opera. “Tale realizzazione permetterebbe di alleggerire in misura evidente il traffico veicolare della zona nord che si riversa quotidianamente sulla Panoramica giungendo sul viale Annunziata, ove all’altezza della rotatoria Fortino si registrano, nelle ore di punta, lunghissime code ed intasamenti”.

Secondo l’esponente di Sicilia Futura infatti, mediante tale collegamento, un imponente flusso veicolare verrebbe a dirottarsi verso lo snodo autostradale giostra Annunziata mediante la contrada Citola Annunziata.

Proprio qualche giorno fa nella 4ª Commissione Ambiente e territorio, presieduta dal Consigliere Laimo, si è trattata attentamente la tematica; tutti i consiglieri hanno votato favorevolmente alla realizzazione dell’opera ed è stato inviata richiesta di parere tecnico ai dipartimenti di competenza.



“Purtroppo“, spiega Laimo, “ci siamo meravigliati come un’importante opera del genere, sia stata depennata dal Piano Triennale delle opere pubbliche del Comune di Messina: il fine è proprio quello di integrarla ed ottenere i fondi per la realizzazione. La strada già esiste, ed è percorsa dagli appassionati di mountain bike, cross e fuoristrada; occorre dunque solo renderla praticabile”.

