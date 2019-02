Messina: ripulita la scalinata di via Gonfalone [FOTO]

20 Febbraio 2019 10:29

Ripulita la scalinata di via Gonfalone a Messina: ripristinata anche la pubblica illuminazione

Secondo quanto disposto dall’assessore con deleghe alle Manutenzioni e all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli sono stati ultimati i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e pulizia della scalinata di via Gonfalone, che conduce dalla via Longo alla Circonvallazione, all’altezza della Chiesa di Pompei. Tutta l’area è stata messa in sicurezza grazie agli interventi effettuati in collaborazione tra il personale di MessinaServizi Bene Comune, del dipartimento Arredo Urbano e della Pubblica Illuminazione del Comune. Sono stati anche eliminati due alberi, indicati come pericolanti e pericolosi dall’agronomo Saverio Tignino, rimosse tutte le sterpaglie e i resti di cibo che una colonia felina mal gestita in zona aveva lasciato sul territorio. E’ stato anche effettuato un accurato spazzamento e ripristinata la pubblica illuminazione carente e quasi assente da circa un anno.

