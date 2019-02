Messina: riaperta la strada di collegamento da via Annibale a Camaro [FOTO]

20 Febbraio 2019 10:46

Messina, riapre la strada di collegamento di via Annibale: demolito il tratto pericolante

“È stata riaperta la strada di collegamento da via Annibale a Camaro, che conduce sino a Bordonaro”. Lo ha comunicato l’assessore alla Manutenzione Beni e Servizi Massimiliano Minutoli, evidenziando che, a causa delle avverse condizioni meteo, i lavori iniziati lo scorso 6 dicembre, hanno subìto ritardi nella consegna. “Tutto ciò è comunque stato utile – sottolinea Minutoli – perché gli interventi effettuati consistevano nella demolizione di un tratto di strada ormai quasi pronto al crollo e il Comune, con l’eliminazione della parte pericolante, ha dovuto realizzare circa 20 metri lineari di muro di contenimento nuovo, attendendone la stagionatura del cemento per potere procedere al carico della strada sovrastante il muro appena ultimato”. Gli interventi sono stati effettuati in sinergia tra gli assessorati ai Lavori Pubblici ed alle Manutenzioni Beni e Servizi, i vari dipartimenti interessati, MessinaServizi Bene Comune, che ha provveduto ad una pulizia generale con la scerbatura di tutte le aree, il dipartimento Lavori Pubblici che ha realizzato i lavori e quello alla Viabilità e Mobilità Urbana in riferimento alla segnaletica.

