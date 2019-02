23 Febbraio 2019 13:14

Brutto incidente sulla litoranea nord a Messina: auto ribaltata, in arrivo i soccorsi

Brutto incidente sulla litoranea nord a Messina. Qualche minuto fa una Fiat Panda ha finito la sua corsa ribaltandosi lungo la carreggiata. Ignote al momento le cause del sinistro. Il traffico, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, è parzialmente interdetto in attesa della rimozione dell’auto. Sul posto si attende l’arrivo dell’ambulanza. Seguiranno aggiornamenti.

