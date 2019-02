Messina, tempo di semifinali al campionato Aics di calcio giovanile

22 Febbraio 2019 20:30

In calendario le partite per giocarsi gli ambiti titoli e la possibilità di difendere i colori di Messina nella kermesse regionale a Ragusa

E’ tempo di semifinali al campionato provinciale AICS di calcio giovanile. Sono in calendario, infatti, le partite che daranno la possibilità di giocarsi poi gli ambiti titoli e la possibilità di difendere i colori messinesi nella kermesse regionale, in programma il 27 e 28 aprile all’Athena Resort di Kamarina, in provincia di Ragusa.

L’ultima tornata di gare, disputate al campo “Punto Verde-AICS” di Contrada Faraone a Camaro Superiore e nella palestra di Montepiselli, è servita a definire le classifiche dei gironi e stabilire i successivi incroci. Tra gli Esordienti, il programma propone le sfide Messina Soccer School-Accademia Messina ed il derby Camaro “Bianco” contro Camaro “Verde”. Barcelona A-Accademia Messina e Messina Soccer School-Camarello sono, invece, i match dei Pulcini. L’incontro Camaro Bianco-Camaro Verde vi sarà anche tra i Primi Calci, assieme a Barcelona-Accademia Messina.

Il regolamento prevede, inoltre, le Coppe “Punto Verde”, “AICS” e “Montepiselli”, poiché il dichiarato obiettivo degli organizzatori dell’Associazione Italiana Cultura Sport è quello di far divertire più possibile i “baby calciatori”, coinvolgendoli, assieme ai loro genitori e parenti, per l’intero periodo della manifestazione.

Risultati. Esordienti: Lauretana-Messina Soccer School 3-8; Camaro Bianco-Pgs Luce 8-0; Accademia Messina-Camaro Verde 4-5. Pulcini: Camaro Bianco-Lauretana 7-0; Barcelona A-Messina Soccer School 6-1; Barcelona B-Camaro Verde 4-3; Accademia Messina-Camarello 5-2. Primi Calci: Barcelona-Camaro Verde 3-3; Camaro Bianco-Camarello 2-1; Lauretana-Accademia Messina 0-6; Camaro Bianco-Camarello 2-1.

