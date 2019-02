Messina, violento scontro tra auto e bus a San Saba: veicoli distrutti [FOTO]

26 Febbraio 2019 16:29

Messina, incidente tra bus e auto a San Saba: mezzi distrutti, nessun ferito

Brutto incidente poco prima delle 16 nei pressi di San Saba a Messina. Nella strada Calamona-San Saba l’autobus di linea 32 e una fiat punto si sono violentemente scontrati. Nessuno dei passeggeri a bordo di entrambi i mezzi è rimasto ferito. Nell’impatto l’autista a bordo della Fiat ha perso il controllo del proprio mezzo che, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, ha terminato la corsa finendo nel mezzo della carreggiata. Notevoli i danni riportati sui entrambi i mezzi. In corso di accertamento le dinamiche del sinistro: sembrerebbe l’autista a bordo della Fiat Punto abbia invaso la corsia su cui viaggiava il bus Atm. Sul posto si attende l’arrivo dei mezzi di soccorso per sgomberare le carreggiate.

