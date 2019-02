Messina, foresta di erbacce all’Annunziata: marciapiedi infestati [FOTO]

4 Febbraio 2019 18:24

Messina, residenti dell’Annunziata arrabbiati: degrado, erbacce e sporcizia per le strade

Residenti dell’Annunziata (Messina) arrabbiati per le condizioni di degrado e abbandono in cui versano i marciapiedi. In particolare, nel tratto di via Saro Leonardi e zone limitrofe, le erbacce raggiungono anche il mezzo metro di altezza, segno la scerbatura in questa zona è diventata quasi un optional. A farsi portavoce del malcontento dei residenti, il consigliere comunale Nello Pergolizzi, che richiede interventi tempestivi, anche alla luce del fatto che l’intera zona è giornalmente percorsa anche a piedi dagli studenti della scuola Beata Eustochia e del vicino Liceo Basile.

“Da diversi mesi– lamenta il consigliere- non viene effettuato il taglio e lo sradicamento delle erbacce . Alberi e arbusti piantati lungo i margini non vengono potati da anni, impedendo il passaggio sui marciapiedi dei pedoni e

dando all’intera zona un’immagine di degrado. Tanto degrado è sicuramente poco decoroso per l’Amministrazione.

I nostri concittadini- rammenta il consigliere– hanno diritto ad avere dagli amministratori risposte chiare ed interventi tempestivi; tutto ciò oltre a creare notevoli disagi nella circolazione ai nostri concittadini, procura un evidente

nocumento al decoro urbano e al contesto paesaggistico. È opportuno intervenire prontamente“.

