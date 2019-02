Lo straordinario spettacolo della Superluna nel cielo dello Stretto: ecco perchè è così speciale [FOTO]

19 Febbraio 2019 22:19

La Superluna più grande del 2019 illumina la notte nello Stretto di Messina

E’ la notte della Superluna di Neve, la Luna piena più grande, luminosa e vicina del 2019: il nostro satellite si sta mostrando in queste ore nella sua totalità illuminando quasi a giorno i cieli e anche i suoli dello Stretto di Messina, in una nottata meteorologicamente splendida, limpida, senza nuvole, con ottima visibilità e poco vento. Le condizioni sono quelle ideali per le osservazioni: ed è uno spettacolo unico per la Luna che in questo momento si trova ad “appena” 356.761 chilometri dalla Terra, oltre 30 mila chilometri più vicina rispetto al solito. Un incontro ravvicinato molto particolare e raro, che si può cogliere anche ad occhio nudo. La Luna, infatti, ha un diametro del 14% più grande rispetto alla norma, e una luminosità superiore del 30%.

A corredo dell’articolo le bellissime foto scattate da Vincenzo Pellicano da Reggio Calabria.

