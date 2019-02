Al via i lavori della rotatoria “Marco Lorenzon” a Rende [FOTO]

5 Febbraio 2019 18:06

Avviati i lavori di manutenzione della rotatoria ‘Marco Lorenzon’ lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, nel territorio comunale di Rende in provincia di Cosenza

Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato i lavori di manutenzione della rotatoria ‘Marco Lorenzon’ lungo la strada statale 107 ‘Silana Crotonese’, nel territorio comunale di Rende in provincia di Cosenza. I lavori riguardano la realizzazione di una rotatoria sulla SS 107 e sono finalizzati alla messa in sicurezza del tratto stradale, che rappresenta l’arteria di collegamento nell’area urbana fra la Sila e il Tirreno cosentino. La realizzazione della rotatoria consentirà inoltre di implementare i livelli di sicurezza, riducendo i limiti di velocità in un tratto stradale che attraversa la città. Al fine di limitare al minimo i disagi alla circolazione, il tratto non sarà mai interdetto al traffico, si procederà alla chiusura parziale della statale con transito consentito a senso unico alternato. Gli interventi per un importo complessivo di circa 500 mila euro saranno ultimanti nel mese di luglio 2019.

Valuta questo articolo