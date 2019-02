15 Febbraio 2019 22:45

Oggi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato l’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset

Dopo giorni di forte tensione tra Italia e Francia, sembra essere arrivato il sereno. Oggi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato l’Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset. Il referente francese, rientrato a Roma, ha consegnato al capo dello Stato italiano una lettera di Macron in cui si invita Mattarella in terra francese.

