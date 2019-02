10 Febbraio 2019 09:53

Incidente nella notte a Messina, Smart cappottata in via La Farina

Incidente nella notte a Messina. Poco dopo le 2, in via La Farina, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente alla guida di una Smart ha perso il controllo dei veicolo, finendo la sua corsa su un fianco. L’utilitaria si è cappottata in prossimità del marciapiede. Sul posto l’intervento dei sanitari del 118 e degli agenti di Polizia.

